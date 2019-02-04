İki toplumlu tiyatro atölyesi düzenleniyor

Hollandalı aktör Jordi Möllering, Lefkoşa ve Limasol’da tiyatro atölyeleri düzenleyecek.

Dayanışma Evi’nden yapılan açıklamaya göre atölyeler, 8-19 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa’da Ledra Palas ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde ve 15-17 Şubat tarihleri arasında Limasol’daki eski sirke fabrikasında (Old Vinegar Factory) gerçekleştirilecek.

Temel eğitimden sonra, atölye çalışması katılımcıların ihtiyaçlarına göre devam edecek ve küçük bir sunumla sona erecek. Atölyeler İngilizce olarak gerçekleştirilecek.

Atölyelerin tam programı, katılım ücreti, kayıt ve detaylı bilgi için Eliza Danenfelde Kirpe’ye +35797794989 numaralı telefon ve eliza.lizart@gmail.com e-mail adresinden ulaşılabileceği belirtildi.