 İki Toplumlu Sağlık Komitesi toplanıyor

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin, teknik komite koordinatörleri ve epidemiyologların da katılımıyla, önümüzdeki pazartesi günü toplanacağı haber verildi.

Haravgi gazetesi, komitenin, Covid-19 virüsü ve hastalığı konusunda, kuzey ve güneydeki epidemiyolojik durum konusunda fikir alışverişinde bulunulması için, önümüzdeki pazartesi günü toplanacağını yazdı.

Komite’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu ise gazeteye açıklamasında, Kıbrıs Sağlık Bakanlığından komite toplantısında, bugün var olan görüntünün netleşmesi için, gündemde olan konularla ilgili sorular soracak ve yanıtlar alacak epidemiyologların yer almasının talep edildiğini de söyledi.

Haberde, komite toplantısında teknik komite koordinatörlerinin yer alacağı da belirtildi.