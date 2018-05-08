İki Toplumlu Öykü Yarışması sonuçlandı

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Yazarlar Birliği’nin her yıl düzenlediği genç yazar ve şairlere yönelik iki toplumlu yarışması sonuçlandı. Bu yıl öykü dalında olan yarışmanın sonucu iki birliğin belirlediği jüri tarafından sonuçlandı.

Kazanan isimler şöyle:

Salamis Ayşegül Şentuğ;

Tutku Tuğyan

Maria Tsangari

Constantinos Makris

Ve mansiyon ödülü alan: Vassiliki Nicolaou

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Yazarlar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Bu yıl her iki jüri de seçim yapmakta zorlandığı için hem Türkçe, hem de Rumca yazan öykücüler arasında birincilik ödülü ikişer kişi arasında paylaştırılmıştır. Yazarların öyküleri karşı dillere çevrilmesinin ardından kitap olarak yayımlanacak ve daha sonradan belirlenecek bir tarihte ödül töreniyle birlikte kitabın tanıtımı yapılacaktır. Son üç yılda yapıldığı gibi bu yıl ödül kazanan yazarların öyküleri Türkçe ve Yunanca olmak üzere her iki dile de tercüme edilip kitap olarak yayımlanacaktır.