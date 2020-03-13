"İki toplumlu kriz merkezi" önerisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, salgına karşı Kıbrıs'ta "ortak mücadele" önerdi, "İki toplumlu sağlık teknik komitesi hemen bir kriz merkezine dönüştürülmelidir" dedi.



Erhürman'ın dikkat çeken paylaşımı şöyle:



Vaka sayısı güneyde on dörde, kuzeyde beşe çıktı. Aynı adadayız ve aynı sorunla mücadele ediyoruz. Bilgileri de, verileri de, gerekli her durumda sahip olduğumuz tıbbi olanakları da paylaşma, ortak sorunla ilgili ortak kararlar vererek uygulama ihtiyacımız var. Gün, Kıbrıs sorunu eksenindeki hukuki/siyasi pozisyon ve tartışmaları bir yana bırakarak, ortak soruna karşı ortak mücadele yürütme günüdür. İki toplumlu sağlık teknik komitesi hemen bir kriz merkezine dönüştürülmeli ve kapsamı genişletilerek en etkin şekilde çalışması sağlanmalıdır.



CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önlemlerin artırılması gerektiğini ifade ederek, ekonomide daralma ve mali sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizdeki vaka sayısının beşe çıktığı haberi geldi. Bu noktadan sonra önlemlerin artırılması gerektiği açık. Önlemlerle birlikte ekonomide daralma ve mali sorunlar yaşamamız kaçınılmaz. Ancak uzmanların gerekli olduğunu söylediği önlemlerden ekonomik/mali sebeplerle kaçınma lüksümüz yok. Bir yandan uzmanların sağlık açısından gerekli olduğunu ortaya koyduğu tüm önlemleri alırken, diğer yandan da sektörlerin yaşadığı/yaşayacağı sıkıntıları mümkün olduğunca azaltacak ve özel sektörde işten durdurmalar olması halinde işçilerimizi çaresiz bırakmayacak bir paket üzerinde çalışmak durumundayız. Her iki konuda da her türlü siyasi ayrışmayı bir yana bırakarak dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz.