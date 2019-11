İki toplumlu kitlesel etkinlik yarın gerçekleşiyor

Berlin'deki üçlü görüşme öncesinde Barış ve çözüm yanlısı bir grup Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sivil toplum örgütü yarın eylem yapıyor.

Örgütler ayrıca liderlerdene BM’nin iki bölgeli, iki toplumlu çözüm hakkındaki kararlarına ve Crans Montana’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sunduğu çerçevenin zeminine bağlı kalmalarını istedi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ndan (KTÖS) yapılan açıklamaya göre, örgütler 15.30’da Kuğulu Park’ta toplanıp, Cumhurbaşkanlığına yürüyerek 16.00’da Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’ya ortak deklarasyonu sunacak.

Örgütler 17.00’de Lokmacı geçiş noktasında toplanıp, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’na yürüyecek ve 18.00’de Kıbrıslı Rum lider Anastasiades’e deklarasyonu verecek. Daha sonra kütürel etkinlik yapılacak.

Eylem ve kültürel etkinliği destekleyen örgütler şöyle:

