İki toplumlu kitap pazarı düzenlendi

Mustafa Erkan

Düşünceleri olgunlaştıran, besleyen ve geliştiren, toplumsal ilişkilerimizin kalitesini artıran Kitap okumayı ana kaynaklardan biri olduğu noktasından hareketle, Sol Hareket, EDON ve Prodeftiki, geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa Faneromeni Meydanı’nda iki toplumlu kitap pazarı düzenledi.

“Kimsenin yardımı olmadan kendi ayaklarımızın üzerinde insanca yaşayabilmemiz, uygar bir topluma kavuşmamız ve Dünyaya bakış açımızı değiştirmeyi sağlayan kitaplar” şeklinde kitap pazarının açıklaması yapılırken, kurulan ortak standlarda Türkçe, İngilizce ve Yunanca olarak okuyucu ile buluştu. Kitapseverler standlarda seksenli yılların unutulmayan roman ve politik kitaplarını bulma imkânı yakaladı.

BİRBİRİMİZİ OKUMAK!

Ortak etkinlikte “Toplum olarak bizler kitap okurken bizden küçüklere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak gerekliliğine” de dikkat çekildi. Bugünün küçükleri büyüdüklerinde bu ülkenin bulunduğu durumu anlamalarına da yardımcı olan etkinlik, kitap ile toplumlar arası yakınlaşmaya, her iki toplumun bir birini daha iyi okumasına katkı yapmayı, kitap okuma ve paylaşma farkındalığı yaratma hedeflenen etkinliğe Kıbrısın her iki tarafından da katılım gerçekleşti.