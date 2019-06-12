İki toplumlu işitme engelli gençlerden ortak oyun
İki toplumlu işitme engelli gençlerden oluşan "All in One" grubu, "Aynanın Sessizliği" adlı oyunla, dün Bandabuliya Sahnesi'nde perde açtı.
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İki toplumlu işitme engelli gençlerden oluşan "All in One" grubu, "Aynanın Sessizliği" adlı oyunla, dün Bandabuliya Sahnesi'nde perde açtı.
Avrupa Birliği projesi olarak; İşitme Engelliler Öğretmeni Elena Hadjipetrou ve Oyuncu, akademisyen Güneş Kozal tarafından sahneye konulan tiyatro, işitme engelli bireylerden oluşan ilk, iki toplumlu tiyatro olma özelliğini taşıyor.
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