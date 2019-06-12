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İki toplumlu işitme engelli gençlerden ortak oyun

İki toplumlu işitme engelli gençlerden ortak oyun

İki toplumlu işitme engelli gençlerden oluşan "All in One" grubu, "Aynanın Sessizliği" adlı oyunla, dün Bandabuliya Sahnesi'nde perde açtı.

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İki toplumlu işitme engelli gençlerden oluşan "All in One" grubu, "Aynanın Sessizliği" adlı oyunla, dün Bandabuliya Sahnesi'nde perde açtı.

Avrupa Birliği projesi olarak; İşitme Engelliler Öğretmeni Elena Hadjipetrou ve Oyuncu, akademisyen Güneş Kozal tarafından sahneye konulan tiyatro, işitme engelli bireylerden oluşan ilk, iki toplumlu tiyatro olma özelliğini taşıyor.

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