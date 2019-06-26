İki toplumlu diyalog toplantıları sürüyor

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği himayelerinde siyasi partilerin gerçekleştirdiği iki toplumlu diyalog toplantılarına bugün de devam edildi.

Ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de saat 10.30’da başlayan toplantı 12.45 sıralarında tamamlandı.

EDEK’in ev sahipliği yaptığı bugünkü toplantıya Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP); Rum kesiminden EDEK, AKEL, EDİ, Yeşiller ve EPALXI temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Jan Skoda hazırlanan ortak açıklamayı basına okudu.

Toplantının başında iki toplumlu parti toplantılarının ve ikili diyaloğun başlamasını sağlayan, eski Rum Cumhurbaşkanı ve AKEL Genel Sekreteri Dimitris Hristofiyas’ın partiler tarafından anıldığını belirten Skoda, toplantıda ev sahibi EDEK partisinin isteği üzerine “Birleştirilmiş seçim kaydı, tek millet, tek halk ve tek seçim pusulası” konusunun ele alındığını kaydetti.

Partilerin, Kıbrıslı Türk ve Rumların federal bir çözüm yoluyla ortak barış ve yeniden birleşme çabalarına destek belirttiğini söyleyen Skoda, bir sonraki toplantının 25 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirileceğini ifade etti.