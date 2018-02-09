İki toplumlu çeviri projesi için başvuru kabul ediliyor

Kıbrıs Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Hizmetleri Dairesi, Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türklerinin edebi eserleri çeviri Sübvansiyon Projesi ile ilgili duyuru yaptı.

Kıbrıs’daki iki toplumun bir birini daha yakından tanıması hedefiyle 2010 senesine başlayan proje için son başvuru tarihi 30 Mart. 2018

Duyuru şu şekilde:

Eğitim Bakanlığı Kültür hizmetleri, Kıbrıslıtürk edebi eserlerinin Yunancaya ve Kıbrıslırum edebi eserlerinin Türkçeye çevirisinin halen geçerli olan program çerçevesinde finansmanı için başvuruların en geç 30 Mart 2018 tarihine dek yapılması gerektiğini duyurur.

Halen geçerli olan program, Bakanlığın Kültür Hizmetleri web sitesi: http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata.html. bağlantısında bulunuyor.

Programda değişiklik yapılmış ve yeni hükümler içerilmiştir. Yeni finasman programı 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türklerinin edebi eserleri çeviri Sübvansiyon Projesi adındaki yeni program, ilişikte bu duyuru ile birlikte bilginize sunulmuş bulunuyor.

Daha ayrıntılı bilgi: Kiriaki İoannidu, Kültür İşleri görevlisi, Tel. 22 809839.

Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs Türklerinin edebi eserleri çeviri Sübvansiyon Projesi

2 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerlidir

1. Amaç

Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür hizmetleri edebiyat yoluyla Kıbrıs’daki iki toplumun birbirini daha yakından tanıması hedefiyle 2010 senesinde, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk başarılı yazarların edebi eserlerinin Yunanca’dan Türkçe’ye ve Türkçe’den Yunanca’ya çeviri sübvansiyon progdamının işlemesine, bütçelerinde ihtiyat dahil etti.

2. Hak sahibi başvuruları

Kıbrıs’daki (Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına göre oluşturulup işlenen) veya yurtdışındaki yayınevleriyle anlaşması olan çevirmenler. Yurtdışındaki yayınevlerinin kıtabın dağıtımı işbirliği kuracağı Kıbrıs Cumhuriyeti merkezi olan belirli distribütör veya kitabevi göstermeleri gerekecek.

3. Uygulama süresi

Bu proje (varolan veya başka yeniden incelenmiş ve farklılaştırılmış biçiminde) 2018-2021 yıllarında geçerli olacaktır.

4. Başvuranların uyması gereken önkoşullar

Başvurulara oranla kurulun önerleri şu önkoşullara dayanır:

1.Çeviri sübvansiyonu, orijinal dilinde (yunanca veya türkçe) yayınlanmış eserler için incelenir.

2. Çevirilecek eser önemli ve değerli olmalıdır.

3. Çevirmen, edebi çeviri bölümünde tecrübeli olmalıdır. İşbu projenin amaçlarına, çevirmenin tecrübesinin indikatörü, çevirmen tarafından (yunancadan türkçeye veya türkçeden yunancaya) çevrilmiş en az 3 (üç) yayınlanmış eserdir. Çeviri direkt orijinal eserden yapılacaktır başka dilde çevirisinden değil.

4.Çevirmen kesinikle Kıbrıs Cumhurıyetinde veya yurtdışında olan bir bankada kendi adında banka hesabına sahip olmalıdır.

5. Başvuruda çevirilecek metnin editörü belirlenmelidir.

Başvuranlar, yukarıdaki önkoşullara kesinikle uymalıdır.

5. Tercih edilmiş harcamalar ve en üst fiyat (sübvansiyonun en yüksek bağışı)

Sübvansiyonun en yüksek bağışı: €9000. Masraflar şöyle karşılanır: (a) çeviri ücretinin 100%`e kadar. Çevirmenin en üst ücreti, orijinal metnin sayfalık €30 (orijinal metnin sayfa başı ücreti kurul’a kalan bir karardır) ve (b) Dil düzenleme masrafları sayfa başı €5 (sayfa sayısı orijinal metnin sayısına göre belirtilir).

6. Bileşim ve inceleme öğenin ve başvuru değerlendirmenin yetkilileri

Başvurular beş kişilik özel danışma kurulu tarafından değerlendirilir. Kurulun başkanı kültür hizmetleri görevlisidir, kurulun diğer üyeleri ise 3 senelik hizmet için eğitim ve kültür bakanlığı tarafından atanır. Kurulun açıklanmış önerileri kabul edilmek için Eğitim ve Kültür Bakanlığı kültür hizmetleri müdürüne sunulur. Başvuruların kabul veya reddi, başvuranlara yazı şeklinde bildirilir. Onay iki sene geçerlidir.

7. Başvuru bilgileri

Başvurulara, çevrilmesi için önerilen beş fotokopisi ve şu belgeler eşlik edecektir: (belgeler, yunanca veya İngilizce ise kabul edilecek, sözleşmeler veya açıklamalar durumunda, türk dilindeyseler, yunan veya ingiliz dilinde çevirisi eklenecek.)

1. Çevirmenin özyaşam öyküsü ve yaptığı çevirilerin kataloğu.

2. Editörün özyaşam öykusu ve edit yaptığı eserlerin kataloğu.

3. Yayınevinin profili ve onun yayımlarının kataloğu.

4. Eserin çevirisi tamamlandıktan sonra en az 500 kopyası yayınlayacak yayınevinin sorumluluğu, yayıncı ve çevirmen arasında imzalanıp dahil eden sözleşmenin fotokopisi.

5. Eser çevirisi/yayınlanmasına yazar haklarının sahibi olan kişinin veya yazarın onay ilanı.

6. Yayında, çevirmenin adı ve Eğitim ve Kültür Bakanlığının katkısından açıkça bahsedileceğini açıklayan yayıncının ilanı.

7. Yayınevinin yurtdışında bulunduğu durumlarda, belli dağıtımcı veya kitabevinden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne eserin dolaşımını sağlayan sözleşme.

8. Antoloji durumlarında, metinlerin seçimi düşüncesi iliştirilip antoloji yapan kişilerin isimleri ilan edilecek.

8. Sübvansiyon feragat şartları

Onaylanacak olan sübvansiyon önkoşul, yayının tamamlanması ve kültür hizmetlerine teslim edilmesidir. Dahil edilecek belgeler şunlardır:

(i) Eğitim ve Kültür Bakanlığı kültür hizmetlerinin adına, başvuran tarafından yayınlanmış,onaylanan para miktarının vergi faturası. (para miktarının toplamı kültür hizmetlerinin bildirilmiş kararına göre editöre oranlanan ücreti verecek başvurana verilecektir.)

(ii) Orijinal eserin sayfa sayısına göre, editörden çevirmene çıkarılmış vergi faturası.

(iii) Basılmış kopyanın sayısını açıklayan, basımcıdan yayımcıya (yayımcı-çevirmen sözleşmesinde belirtilen kopya sayısına göre) çıkarılmış vergi faturası. Basımevinin merkezi, Kıbrıs Cumhurıyetindeki bölgesinde veya yurtdışında olacak.

9. Proje finansmanı

Her uygulanışında onaylanacak proje, Eğitim ve kültür Bakanlığın kültür hizmetlerinin bütçesinin özel kredilerinden finanse edilir.

10. Hukuk tabanı

Bu program Avrupa kurulunun 1998/2006 sayılı Avrupa Tüzüğünden (15 Aralik 2006) kongrenin 87 ve 88 sayılı maddelerin önemli bağışlarının uygulanışında, düzenlenir.[1] İşbu tüzüğüne göre, 3 (üç) ekonomik sene içinde sübvansiyonun en yüksek ücreti €200.000 olarak belirtilir. En yüksek para miktarını aşmaması bağışı vermeden önce yetkili makamdan değiştirebilir olduğu Devlet Bağış Kontrolü 2009 (364/2009) tüzüğüne uyarak garantilenir.

11. Sponsor tarafından tanımama sorumluluk beyanatına dahil etme yükümlülüğü

Çeviri başvurusunun onaylanışı durumunda, hak sahipleri sübvansiyon edilmiş eserin üstünde şu ilanı yazmak zorundadır:

İşbu eserin çevirisi Eğitim ve Kültür Bakanlığın kültür hizmetler tarafından sübvansiyon edilmiştir. Sübvansiyon, yazarın fikirlerin, Eğitim ve Kültür Bakanlığı fikirleriyle aynı olduğunun anlamına gelmez.

12. Değişiklikler, Değerlendirme

Proje sırasında, muhtemel sonuçlar ve saptamaların değerlendirilmesine göre, kültür hizmetleri proje çerçevesinde, şartlarında ve ücretinde değişiklilik yapma hakkına sahiptirler.

[1] EE L 379 28/12/2006, sayfa 5