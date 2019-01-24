İki toplumlu 'Büyük Yürüyüş' gönüllüler arıyor

Dipkarpaz’dan Baf’a iki toplumu yürüyüş için hazırlıklar başlıyor.

“Kıbrıs BÜYÜK YÜRÜYÜŞ!” (Cyprus BIG HIKE!) adı altında gerçekleştirilmesi planlanan iki toplumlu etkinlik için sosyal medyada grup kuruldu. Grubun ilk toplantısı, 26 Ocak Cumartesi günün saat 14.00’de ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde olacak (Home For Cooperation). İki toplumlu yürüyüş ile ilgili sayfada paylaşım yapan Socrates Panayi, yürüyüşün organizasyonunda yer alabilecek gönüllüler için çağrı yaptı. Panayi, etkinliğinin kuzeydeki bölümü ile ilgili Kıbrıslı Türklerden de yardım istedi. Tarihi henüz belirlenmeyen ve birkaç gün sürmesi beklenen yürüyüşte, Dipkarpaz ile Baf arasında geceleri kamp yapılacak.

Daha fazla bilgi için: https://www.facebook.com/events/2181177192150315/