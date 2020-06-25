İki Toplumlu Barış İnisiyatifi: Tüm geçiş kapıları derhal açılmalıdır!

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, tüm geçiş noktalarının hemen açılmasını talep etti, iki taraf arasındaki hareketi pratikte uygulanamaz hale getiren siyasi hesaplamaları protesto etmek için, Kıbrıs Türk sendikaları ve örgütlerinin yarın yapacağı eylem kararına destek belirtti.

Her iki taraftaki otoritelere, pandeminin yeniden yayılmaması için adaya giriş noktalarında etkili önlemler uygulanması çağrısında da bulunan Barış İnisiyatifi, kuzey ve güney arasındaki geçişlerin açık ve etkin kalmasını sağlayacak uygun önlemlerin alınmasını da talep etti.

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Geçtiğimiz haftalar ve aylar boyunca Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Covid-19 salgınının getirdiği zorluklarla mücadele etmek ve bu olağanüstü koşulların getirdiği sosyal, ekonomik ve insani sonuçlarla başa çıkmak için iki toplumun işbirliği içinde olması gerektiğini defalarca vurgulamıştır. Geçiş noktalarının açılması ile ilgili gelişen olaylar maalesef bunu sağlayabilecek etkili bir işbirliğinin kurulamadığını göstermiş ve güney Kıbrıs yönetimi ve Ersin Tatar liderliğindeki Kıbrıs’ın kuzeyindeki hükümet arasındaki siyasi manipülasyon unsurları birçok yönden su yüzüne çıkmıştır. Lokmacı, Ledra Palas ve Pirgo-Yeşilirmak geçiş noktaları halen kapalı olmakla birlikte geçiş şartları, kuzey ve güney arasındaki hareketi pratikte uygulanamaz kılmaktadır.

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak, iki taraf arasındaki hareketi pratikte uygulanamaz hale getiren siyasi hesaplamaları protesto etmek için, Kıbrıs Türk sendikaları ve örgütlerinin 26 Haziran Cuma günü yapacağı eylem kararını memnuniyetle karşılamaktayız. Toplum sağlığını korumak için öncelikli ve acil ihtiyaçların ciddi bir şekilde gündeme alınması talebini desteklerken, aynı zamanda iş, eğitim, sağlık ve de ailelerin bir arada olabilmesi nedenleri ile geçiş noktalarını kullanma zorunluluğu olan insanların ihtiyaçlarına saygı gösterilmesi gerektiği çağrısını da desteklemekteyiz.

Her iki taraftaki otoritelere, pandeminin yeniden yayılmaması için adaya giriş noktalarında etkili önlemler uygulanması çağrısında bulunurken, aynı zamanda kuzey ve güney arasındaki geçişlerin açık ve etkin kalmasını sağlayacak uygun önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. İki tarafın da sorunu, işbirliği ve dayanışma ruhu içinde ele almaları zorunludur. Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türkler’in ihtiyaçlarını – seyahat etmek ve dünyanın geri kalanı ile bağlantıda kalmak için Türkiye'yi tek koridor olarak kullanmaya zorlamadan – göz önünde bulundurmalıdır. Aksi halde, Covid-19'un Kıbrıs'ta ciddi bir şekilde yayılması tehlikesi yaratılacaktır.

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, gelişmeleri sürekli takip etmeye ve gerekli durumlarda ortak iki-toplumlu eylemler planlamaya devam edecektir. İki tarafın Liderlerini işbirliklerini geliştirmek için acil önlemler almaya çağırıyoruz. Ülke ve halkın ihtiyaçları bunu zorunlu kılmaktadır”