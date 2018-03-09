İki toplumlu anlamlı bağış

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ve Kıbrıs Rum Elektrik Müteahhitleri Birliği (SEHK) tarafından Kıbrıs genelinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Girne Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışta bulunuldu.

KTEMB’den yapılan açıklamaya göre, toplanan bağış önceki gün düzenlenen etkinlikte KTEMB Başkanı Aziz Limasollu ve SEHK Başkanı George Kyriacou tarafından Girne Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Emine Manicioğlu’na takdim edildi.

Her iki Birliğin Başkanları yaptıkları ortak açıklamada, yürütmekte oldukları mesleki teknik projelerin yanı sıra Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde gerçekleştirilen sembolik bağış organizasyonlarıyla yardım kuruluşlarına destek olmanın yanı sıra toplumsal farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.