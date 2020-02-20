İki toplumdan gençler ABD'ye gidecek

12. Yılına giren “Kıbrıs Arkadaşlık Programı” bu yıl da 15-17 yaşları arasındaki gençlerden başvuru kabul etmeye başladı.

Son başvuru tarihi olan 24 Şubat’ın ardından yapılacak mülakatla seçilecek Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler programın birinci yılında Baf’ın Aynikola (Esentepe) köyünde kampa katılacak ikinci yıl ise kendilerinin seçeceği karşı toplumdan biri ile birlikte ABD’de aileler yanında 4 hafta geçirecek.

Aileleri ve gençleri CFP Programı hakkında bilgilendirmek amacıyla 21 Şubat Cuma günü 17.30 - 19.30 saatleri arasında Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar odaları Birliği salonunda toplantı düzenleniyor.

12 yıldan beri 900’ün üzerindeki Kıbrıslı Türk ve Rum gencini bir araya getiren “Kıbrıs Dostluk Programı (The Cyprus Friendship Programme, CFP) bu yıl da Temmuz ayında Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençlerden oluşan bir grubu ABD’ye gönderiyor.

Programın Kıbrıslı Türk Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican konu ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamada; programın 12 yıldan beri başarı ve istikrarla uygulanan iki toplumlu en etkin programlardan biri olduğunu söyledi. Zekican, 21 Şubat Cuma günü ilgi duyan aileleri ve gençleri CFP Programı hakkında bilgilendirmek amacıyla 17.30 - 19.30 saatleri arasında Lefkoşa’da Mühendis ve Mimar odaları Birliği Lokalinde toplantı düzenlediklerini belirterek toplantıya katılımın serbest olduğunu anlattı.

Simge Kahvecioğlu Zekican “Amacımız Kıbrıs’ın gençleri ve aileleri için tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu bu barış projesi ile iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde farklı eyaletlerde gençlerin Amerikalı aileler yanında bir ay geçireceklerini anlatan Simge Kahvecioğlu Zekican şu bilgileri verdi: “Gençlerimiz, özenli bir süreçten geçilerek seçilecek ve gençlerin misafirliği boyunca onların tüm masraflarını karşılayacak olan ABD’li aileler tarafından ağırlanacaktır. Bir ay boyunca her ekibin bir aileyle yaşaması, ekiplerin dostluklarının derinleşmesinin yanı sıra onları ağırlayan ailelerle de güçlü bağlar kurmalarını sağlayacaktır.”

CFP’nin son 7 yıldan beri Trodos dağları eteklerindeki eskiden Türklerin de yaşadığı bir karma köy olan Aynikola (Esentepe) köyünde gençler için iki toplumlu bir kamp düzenlediğini belirten Zekican, bu kampların 8.sinin ise bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirileceğini anlattı.

Birbirlerini tanımadan kampa gelen gençlerin, atölye çalışmaları, tartışma ve oyunlar aracılığıyla tek bir ekibe dönüştüğünü anlatan Zekican; bu yıl 27 Şubat’ta sona erecek başvuruların ardından mülakatların yapılacağını açıkladı.