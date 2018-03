İki toplumdan çağrı: Çatışma değil müzakere

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, Kıbrıs’ın çevresindeki hidrokarbon yataklarındaki gelişmelerin tehlikeli bir açmaza işaret ettiğini belirterek, söz konusu gelişmelerin çatışmaya dönüşmemesi ve müzakere sürecinin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Aralarında Kıbrıs'ın kuzeyinden KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, Kıbrıs'ın güneyinden ise Proodeftiki Orta Eğitim Öğretmenler Hareketi ve Federal Kıbrıs için Hareket’in de bulunduğu 68 sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama yayınladı. Ortak açıklama ara bölgedeki Dayanışma Evi’ndeki basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, ortak açıklama öncesi basına yaptığı konuşmada, ülkede çözümü ve birleşmeyi savunarak, bu yöndeki girişimlerin sürmesini istediklerini belirtti. Elcil, petrol ve doğalgazın bir çatışma unsuru değil, bir “barış köprüsü” olması gerektiğine inandıklarını kaydederek, bu yönde çağrı yaptı.

ORTAK AÇIKLAMA

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs’ın hazırladığı ortak bildiriyi okudu.

Kıbrıs’ın çevresindeki hidrokarbon yataklarıyla ilgili krizi çözmek için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, gaz rezervlerinin keşfi ve kullanılmasının iki toplumun parçalanması yerine tüm Kıbrıslılar için birleştirici bir nokta haline gelmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Bildiride Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerde yaşanan çatışmaların tüm bölge için tehlike oluşturduğuna da vurgu yapıldı.

Özel Ekonomik Bölge’de hidrokarbon varlığının yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta geliştirilmesi halinde barış için katalizör olabileceği belirtilen açıklamada, ada çevresindeki gelişmelerin çatışmaya dönüşmesini engelleme, ortak siyasi irade gösterme ve müzakere sürecini yeniden yürürlüğe koyma çağrısında bulunuldu.

Ortak bildiriye imza koyan kuruluşlar şöyle:

KTÖS, KTOEÖS, GÜÇ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, DAÜ-SEN, KTAMS, ÇAĞ-SEN, Kıbrıs Yazarlar Birliği, Kıbrıs Yayıncılar Birliği, Dev- İş, Movement for a Federal Cyprus, Proodeftiki İlkokul Öğretmenleri Hareketi, Proodeftiki Orta Öğretim Öğretmenleri Hareketi, Birleşik Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Öğretmenler Platformu, İskele Citizens Inıtiative, BES, Sosyalist İnisiyatif, United Democrats Youth organization, Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events - Together We Can, Epilogi Limassol cultural movement, Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation, Barış Derneği, Yeni Kıbrıs Derneği, Left Wing, Kıbrıs Türk Sanatçılar ve Yazarlar Derneği, İki Toplumlu Kıbrıs’ta Barış Korosu, TIP-İŞ, BASIN-SEN, BARAKA, KOOP-SEN, Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği (Londra), KIBES, KGP, Kıbrıs Gençlik Platformu, Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”, Cyprus Reunification Movement, Alman-Kıbrıs Forumu, Workers Democracy, NGO Support Centre, IKME Sociopolitical Studies Institute, Hands across the Divide, AHDR, United Cyprus Platform of the Overseas Cypriot Organizations, Stop the War Coalition, Kontea Heritage Foundation, GAT -Gender Advisory Team, Cyprus Academic Dialogue, Kibris Türk İş Kadınları Derneği, Famagusta Our Town, Cyprus Sustainability Institute, Mağusa İnisiyatifi, KISA, İki Toplumlu Girne İnisiyatifi, INVEST IN EDUCATION, Enorasis Sociocultural Club, Post Araştırma Enstitüsü, Politia, HASDER, HAZINE-SEN, KIBHAD, The Management Centre of the Mediterranean, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Feminist ATÖLYE, MAGEM, Dayanışma, Kıbrıs Türk Mütahitler Derneği, KLIIR, Kıbrıs Sosyal Psikoloji Derneği, OPEK, Larnaca for Solution - Reunification Movement, Unite Cyprus Now.