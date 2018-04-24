“İki Toplumda Bugün Emekçi Kadınların Yeri” konulu panel gerçekleştirilecek. 

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikal örgütler PEO, DEV-İŞ, BES, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in emekçi kadın büroları yarın bir araya gelerek, “İki Toplumda Bugün Emekçi Kadınların Yeri” konulu panel gerçekleştirecek.



DEV-İŞ Kadın Bürosu adına Sevgül Uludağ tarafından yapılan açıklamada, panelin Lefkoşa’da ara bölgede Kıbrıs Diyalog Forumu binasında (eski Fulbright binası) saat 09.30-13.00 arasında yapılacağı kaydedildi.



Panelde önce sendikaların faaliyetlerini sürdürdükleri bugünkü siyasal ve ekonomik durumun analizi PEO Genel Sekreteri Pambos Kiritsis ve DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek tarafından yapılacak, bunu paneli organize eden örgütlerin konuya ilişkin konuşmaları ve bütün katılımcılarla yapılacak tartışma izleyecek.



Toplantıda simültane Türkçe-Rumca çeviri yapılacak.