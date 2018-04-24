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  3. “İki Toplumda Bugün Emekçi Kadınların Yeri” konulu panel gerçekleştirilecek. 
“İki Toplumda Bugün Emekçi Kadınların Yeri” konulu panel gerçekleştirilecek. 

“İki Toplumda Bugün Emekçi Kadınların Yeri” konulu panel gerçekleştirilecek. 

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikal örgütler PEO, DEV-İŞ, BES, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in emekçi kadın büroları yarın bir araya gelerek,  “İki Toplumda Bugün Emekçi Kadınların Yeri” konulu panel gerçekleştirecek. 

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Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikal örgütler PEO, DEV-İŞ, BES, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN’in emekçi kadın büroları yarın bir araya gelerek,  “İki Toplumda Bugün Emekçi Kadınların Yeri” konulu panel gerçekleştirecek. 

DEV-İŞ Kadın Bürosu adına Sevgül Uludağ tarafından yapılan açıklamada, panelin Lefkoşa’da ara bölgede Kıbrıs Diyalog Forumu binasında (eski Fulbright binası) saat 09.30-13.00 arasında yapılacağı kaydedildi. 

Panelde önce sendikaların faaliyetlerini sürdürdükleri bugünkü siyasal ve ekonomik durumun analizi PEO Genel Sekreteri Pambos Kiritsis ve DEV-İŞ Genel Başkanı Hasan Felek tarafından yapılacak, bunu paneli organize eden örgütlerin konuya ilişkin konuşmaları ve bütün katılımcılarla yapılacak tartışma izleyecek.

Toplantıda simültane Türkçe-Rumca çeviri yapılacak. 

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