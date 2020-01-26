İki taraf olup dövüştüler

Güzelyurt'ta meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan zanlılar bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Can Mulla, olguları aktardı. Polis, zanlıların “Vahim zarar”, “Kasti hasar” , “Ciddi darp”, “Tecavüzi alet taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarına methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Polis, 25.01.2020 tarihinde saat 18.15’de Güzelyurt- Lefkoşa anayolunun 23. kilometresinde zanlılar M.K., R.A., K.A., B.A. bir taraf; E.A., F.A., B.A., M.Y. ve U.H.’nun diğer taraf olup kavgada yer alıp, dövüştüklerini anlattı. Polis, kavga neticesinde E.A.’nın henüz tespit edilemeyen inşaat demiri ile M.K.’in kafasına vurup, beyin kanaması geçirmesine sebep olduğunun altını çizdi. Polis, zanlı R.A.’nın yine tespit edilemeyen inşaat demiri ile U.H. sol koluna vurup, kolunun kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, kavga anında zanlı R.A. elinde bulundurduğu inşaat demiriyle E.A. ait LY 121 plakalı BMW aracın sağ ön kapısına vurarak, konu aracı 500 TL hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlı M.K.’in 25.01.2020 tarihinde 23.00 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilip, yoğun bakıma kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olduğunu belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı U.H., doktor kontrolünden geçirilmeyi istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.