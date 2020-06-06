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İKİ ÖLÜMLÜ OLAYDA 1 TUTUKLU

İKİ ÖLÜMLÜ OLAYDA 1 TUTUKLU

Gönyeli'de ölü bulunan kardeşler ile ilgili olarak 1 kişi saat 09.30 da Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılıyor

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Gönyeli'de dün misafir olarak kaldıkları evde ölü bulunan Mohammad Sabri İsmail Sharqawi (E-25) ve Naser Sabri İsmail Sharqawi (E-20)  ile ilgili olarak 1 kişi saat 09.30 da Lefkoşa'da mahkemeye çıkıyor.

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