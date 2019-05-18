İki öğrenci boğulma tehlikesi geçirdi

Mağusa'da 2 öğrenci denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Polisin açıklamasına göre, Palm Beach plajından 20 metre açıkta yüzdükleri sırada boğulma tehlikesi geçiren Lefkoşa'da sakin Kenyalı öğrenciler Kennedy Kipkosgei (E-25) ve Edith Jeptoo (K-19), plajda yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından önce Mağusa Devlet Hastanesi, daha sonra ise Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.