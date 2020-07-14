İki ödeme daha gündemde

Devrim DEMİR

Mart ayında pandemiye bağlı kapanma döneminde Hükümet’in ‘ekonomik paket’ çerçevesinde açıkladığı işçilerin kendi birikimleri olan İhtiyat Sandığı’ndan 2 bin TL ‘kısmı ödeme’ için 27 bin kez ödeme yapıldı.

İhtiyat Sandığı Dairesi, 2 bin TL kısmi ödemeler için 4 Haziran tarihinde düğmeye basmış, toplam 27 bin kez ödeme gerçekleştirilerek, cari gelirlerden 54 Milyon TL ödeme yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki hafta 2 bin TL ödemeleri için son başvuruların yapılacağını ancak uzatılması için Bakanlar Kurulu’na önerge sunacaklarını kaydetti.

Yapılan bu destekle vatandaşın az da olsa nefes aldığını kaydeden Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu bu ödemelerle ilgili 10 bin TL’ye kadar karar ürettiğini daha sonra 6 bin TL olarak değişiklik yapıldığını anımsattı.

Sucuoğlu: “Mevduata dokunulmadan cari gelirlerden ödeme yapılıyor”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İhtiyat Sandığı’nda yapılan ödemelerle ilgili bilgi verdi. Sucuoğlu, 4 Haziran tarihinde ödemelerin yapılmaya başlandığını ve 27 bin ödeme toplam 54 Milyon TL olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Yapılan bu ödemelerin tamamen cari gelirlerden yapıldığına da dikkati çeken Sucuoğlu, mevduata hiçbir şekilde dokunulmadığını söyledi.

Hak sahiplerinin 2 bin TL kısmi ödeme ile az da olsa nefes aldığını ifade eden Sucuoğlu, Ağustos ayında iki ödeme daha yapılması için Bakanlar Kuruluna önerge sunacağını kaydetti.

İlk ödeme 4 Haziran’da yapılmıştı…

Çalışanlar ödeme almak istedikleri her ay için İhtiyat Sandığı Dairesi resmi internet sitesinden başvuruda bulundu, ilk ödeme 4 Haziran’da yapıldı.

15 Mayıs’ta çalışanlara İhtiyat Sandığı birikimlerinden 10 Bin TL geri ödemesiz ‘para çekme hakkı’ verilmesi kararı, 18 Mayıs’ta değiştirilerek, Bakanlar Kurulu kararı olarak Resmi gazetede 6 Bin TL’lik ödeme olarak yayımlanarak yürürlüğe konmuştu.

Hükümet birkaç gün içerisinde değiştirdiği kararla, çalışanların 3 ay boyunca ayda 2’şer bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL kendi birikimlerinden geri ödemesiz para çekebileceğini duyurmuştu.

Alınan ilk kararda ise 10 bin TL olarak açıklanan destek ile toplamda 5 ay 2’şer bin TL alınabileceği belirtilmişti.