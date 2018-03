"İki kupayı da kazanmak istiyoruz"

KAYA: “ÜÇ MAÇI KAYIPSIZ GEÇERSEK...” Ünal Kaya: “Önümüzde oynayacağımız Merit Alsancak Yeşilova, Küçük Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği maçlarını kayıpsız geçtiğimiz takdirde ligin tamamlanmasına dört – beş hafta kala bu işi bitiririz”

Hüseyin KIRAL

Son bir hafta içinde bire bir rakibi durumunda bulunan GAÜ Çetinkaya’yı önce kupa çeyrek finalinin ilk maçında, ardından da ligde mağlup eden Yenicami’de yüzer gülerken, bu galibiyetlerde önemli bir pay sahibi olan Yenicami’nin ve ülkemizin yıldız oyuncusu Ünal Kaya açıkça vurguladı; “iki kupayı da istiyoruz”.

Özellikle son oynanan lig maçında iki gol birden kaydeden ve üç puanın alınmasına büyük katkı koyan Ünal Kaya, “Bire bir rakibimiz olan takıma karşı oynadık ve farklı bir skorla galip geldik. Bu önemli maçta arkadaşlarımın sayesinde ben de iki gol birden atarak önemli bir katkı yaptığım için mutluyum. Ancak şimdi sadece Pazar günü oynayacağımız Merit Alsancak Yeşilova karşılaşmasını düşünüyoruz” dedi.

Kaya: “Önümüzdeki üç maçtan 7 puan alırsak bu işi şampiyonlukla bitiririz”

Ünal Kaya, Süper Lig’de artık geri sayım başladığını belirtirken, “Kalan on maçlık periyodu en az hasarla atlatıp ligin sonunda ipi göğüslemek istiyoruz” dedi. Pazar günü ligin güçlü takımlarından deplasmanda Merit Alsancak Yeşilova takımı ile oynayacaklarının altını çizen Ünal Kaya, “Arka arkaya hem kupada, hem de ligde her iki takım da zorlu maçlar oynadı ve her iki takımda yorgun. Bu önemli maçta ayakta kalmayı başaran takım sahadan galibiyetle Ayrılacak, umarım bunu başaran takım biz oluruz” dedi.

Ünal Kaya, Merit Alsancak Yeşilova’nın ardından Küçük Kaymaklı ile içerde, ardından Doğan Türk Birliği ile Girne de mücadele edeceklerini hatırlatarak, bu üç maçta en az yedi puan aldıkları takdirde ligin tamamlanmasına dört – beş hafta kala şampiyon olacaklarını iddia etti.