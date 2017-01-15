İki kulüp takas konusunda el sıkıştı!

Eren ŞİŞİK

Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı Hasan Piro ile Cenk Yılmaz’ın takası konusunda anlaşmaya vardı. İki kulübün yöneticileri, bu konuda bir araya gelerek el sıkıştı. Cenk Yılmaz, Kaymaklı’yla henüz görüşmediğini ve kendisine gelen bir teklifin olmadığını söyledi. Hasan Piro’nun ise henüz Türk Ocağı ile şartları konuşmadığı ve transferdeki kilidin Hasan Piro ve Cenk tarafından çözüleceği öğrenildi.