İki kritik maç

K-Pet Süper Lig’de son iki haftaya girilirken üst sıralar ve alt sıralarda çekişme devam ediyor. Takımlar kalan iki karşılaşmada alacakları sonuçlara göre ikinci yarı planlarını netleştirecek. Son iki haftada ligdeki gidişatı değiştirebilecek karşılaşmalar oynanacak.

Ligin şampiyonluk adaylarından Küçük Kaymaklı son iki haftada zorluk derecesi yüksek iki karşılaşmaya çıkacak. Yeşil siyahlılar GAÜ Çetinkaya deplasmanının ardından konuk edeceği Merit Alsancak Yeşilova ile ilk yarıyı tamamlayacak. Şampiyonluk adaylarından Yenicami ise Cihangir deplasmanının ardından Türk Ocağı’nı konuk ederek ligin ilk yarısının sonuna gelecek.

GAÜ Çetinkaya, şampiyonluk adayları ile oynayacak

Önümüzdeki hafta Gençler Birliği Y.Boğaziçi’ni konuk ettikten sonra zorlu Binatlı deplasmanında ilk yarının son maçını oynayacak. Üst sıra ekipleri arasında son iki karşılaşmasının zorluk derecesi en yüksek olan ekip ise GAÜ Çetinkaya. Sarı kırmızılılar K.Kaymaklı’yı konuk ettikten sonra Girne’de Doğan Türk Birliği karşısında ilk yarıyı tamamlayacak. Doğan Türk Birliği ise Lefke deplasmanı sonrasında GAÜ Çetinkaya’yı ağırlayacak.

Ligde zor iki karşılaşma oynayacak olan bir diğer ekip ise Binatlı. Zorlu Mağusa Türk Gücü deplasmanının ardından Güzelyurt ekibi G.Birliği’ni konuk edecek.

Baf, alttakilerle karşılaşacak

Ligde gösterdiği performansla dikkat çeken ekiplerden olan Baf Ülkü Yurdu, haftaya son iki basamakta giren ekiplerle yapacağı maçlarla sezonun ilk yarısını tamamlayacak. Baf Ülkü Yurdu Ozanköy ve Y.Boğaziçi deplasmanları ile devrenin sonunu görecek. Bu hafta Yalova’yı konuk edecek olan Türk Ocağı ise ilk yarıyı Yenicami deplasmanında sonlandıracak.

Yeşilova iki maç üst üste Lefkoşa’da

Merit Alsancak Yeşilova ise kalan iki maçını Lefkoşa deplasmanında oynayacak. Alsancak ekibi önce G.Gücü, sonra da K.Kaymaklı’nın konuğu olacak. Mağusa Türk Gücü’nün son iki haftadaki rakipleri ise Güzelyurt bölgesinden olacak. Binatlı’yı konuk edecek olan MTG, sonrasında Yalova’nın konuğu olacak. Buna karşılık Lefke ise Girne ekipleri ile ilk yarıyı tamamlayacak. Doğan Türk Birliği’ni konuk ettikten sonra Lefke ilk yarının son maçında Ozanköy deplasmanına gidecek. G.Gücü ise Merit A. Yeşilova’yı konuk ettikten sonra Cihangir deplasmanında devreyi tamamlayacak.

Cihangir’in son iki maçı evinde

Ligdeki son iki karşılaşmasını evinde oynayacak olan ekip ise Cihangir olarak görülüyor. Mesarya ekibi önce Yenicami, sonra da G.Gücü’nü konuk ederek ilk yarıyı sonlandıracak. Yalova, Ocak deplasmanı sonrasında MTG’yi konuk edecek. Alt sıra ekiplerinden Y.Boğaziçi ise son iki haftada zorluk derecesi yüksek iki maça çıkacak. Y.Boğaziçi G.Birliği deplasmanı sonrasında Baf Ülkü Yurdu’nu ağırlayacak. Ligin son sırasında haftaya giren Ozanköy ise Baf Ülkü Yurdu deplasmanı sonrasında Lefke’yi konuk edeceği maçın ardından devre arasına girecek. Takımların son iki maçları şöyle:

K.KAYMAKLI

GAÜ Çetinkaya (D)

Merit A. Yeşilova

YENİCAMİ

Cihangir (D)

Türk Ocağı

G.BİRLİĞİ

Y.Boğaziçi

Binatlı (D)

GAÜ ÇETİNKAYA

K.Kaymaklı

Doğan TB (D)

DOĞAN TB

Lefke (D)

GAÜ Çetinkaya

BİNATLI

Mağusa TG (D)

G.Birliği

BAF ÜY

Ozanköy

Y.Boğaziçi (D)

TÜRK OCAĞI

Yalova

Yenicami (D)

MERİT A. YEŞİLOVA

G.Gücü (D)

K.Kaymaklı (D)

MAĞUSA TG

Binatlı

Yalova (D)

LEFKE

Doğan TB

Ozanköy (D)

G.GÜCÜ

Merit A. Yeşilova

Cihangir (D)

CİHANGİR

Yenicami

G.Gücü

YALOVA

Türk Ocağı (D)

Mağusa TG

Y.BOĞAZİÇİ

G.Birliği (D)

Baf ÜY

OZANKÖY

Baf ÜY (D)

Lefke