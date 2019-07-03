Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İki kız çocuğu kayıp
İki kız çocuğu kayıp

İki kız çocuğu kayıp

Polis, Gönyeli’de kalan 14 yaşındaki İlknur Küçük ile 13 yaşındaki Yağmur Küçük’ün dünden beri kayıp olduğunu bildirdi.

A+A-

Polis, Gönyeli’de kalan 14 yaşındaki İlknur Küçük ile 13 yaşındaki Yağmur Küçük’ün dünden beri kayıp olduğunu bildirdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: 02.07.2019 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gönyeli’de  İlknur KÜÇÜK (K-14) ve Yağmur KÜÇÜK (K-13) kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılmış olup, halen daha geri dönmemişlerdir. Bahse konu şahıslar aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.

Bu haber toplam 570 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler