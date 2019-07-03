İki kız çocuğu kayıp

Polis, Gönyeli’de kalan 14 yaşındaki İlknur Küçük ile 13 yaşındaki Yağmur Küçük’ün dünden beri kayıp olduğunu bildirdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde: 02.07.2019 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gönyeli’de İlknur KÜÇÜK (K-14) ve Yağmur KÜÇÜK (K-13) kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılmış olup, halen daha geri dönmemişlerdir. Bahse konu şahıslar aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.