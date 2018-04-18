“İki Kişilik Hırgür”de Son Üç Temsil

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Eugène Ionesco’nun yazdığı, Nehir Demirel’in yönettiği “İki Kişilik Hırgür” oyununun son üç temsilini yapıyor. Sezon boyunca sahnelenen ve büyük ilgi gören oyun; 20 Nisan Cuma, 4 Mayıs Cuma ve 5 Mayıs Cumartesi tarihlerinde son üç temsilini yapacak.

"Bütün dünya çıldırdıysa ben mi çıldırttım?" Burunlarının ucuna kadar gelmiş olan savaşa yabancılaşmış, konforlu kabuğuna çekilmiş bir çiftin, yitirilen anlam içinde birbirlerine karşı verdikleri savaşı anlatan oyunda; Hatice Tezcan, Osman Ateş, Melek Erdil, Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Umut Ersoy, Pınar İnandım rol alıyor.

20 Nisan Cuma, 4 Mayıs Cuma ve 5 Mayıs Cumartesi akşamları oyunu izlemek için biletler www.biletinial.com’dan ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir. İletişim ve daha fazla bilgi için 2278782 numaralı telefondan bilgi alınabilir.