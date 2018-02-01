“İki Kişilik Hırgür” sahneleniyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “İki Kişilik Hırgür” oyununu sahneliyor. Oyunun prömiyeri, Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.

LBT’den yapılan açıklamaya göre, komedi yönü güçlü absürd türdeki oyun, burunlarının ucuna kadar gelmiş olan savaşa yabancılaşmış, konforlu kabuğuna çekilmiş bir çiftin, yitirilen anlam içinde ‘birbirlerine karşı verdikleri savaşı’ anlatıyor.

Eugene Ionesco’nun yazdığı, Nehir Demirel’in yönettiği oyunda, Hatice Tezcan, Osman Ateş, Melek Erdil, Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Umut Ersoy, Pınar İnandım ve Barış Refikoğlu rol alıyor.

Oyunun dekor & kostüm tasarımı Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımı Fırat Eseri, müzik seçimi, mix ve hareket düzeni Osman Ateş, afiş tasarımı Umut Ersoy tarafından gerçekleştirildi. Işık uygulamada Salih Kanatlı, efekt ve mix uygulamada Mehmet Eseri, dekor uygulamada Şükrü Demir görev aldı. Oyunun dekor sorumlusu Mehmet Demir ve Ergün Demir, sahne amiri Hülya Ceren Anıl ve asistanı ise Pınar İnandım.

“İki kişilik Hırgür”, her cuma ve cumartesi günü saat 20:00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosunda sahnelenecek.

Biletler www.biletinial.com’dan ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebilir. Bilgi almak isteyenler 03922278782 numaralı telefonu arayabilir.