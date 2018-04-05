“İki Kişilik Hırgür” Homofobi Karşıtı Gün Yararına Sahnelendi

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Nehir Demirel’in yönettiği “İki Kişilik Hırgür” oyunu 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında düzenlenen bağış etkinliği çerçevesinde gerçekleştirildi.

31 Mart Cumartesi saat 20:00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleşen etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmı 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’ne bağışlandı. Katılımın yoğun olduğu gecenin sonunda Kuir Kıbrıs Derneği aktivisti Faika Paşa katılan tüm seyircilere teşekkür ederek, 12 mayısta düzenlenecek olan Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günde herkesi LGBTİ hakları mücadelesi için yürüyüşe davet etti. Kuir Kıbrıs Derneği adına oyunculara ve Lefkoşa Türk Belediye Tiyatrosu’na teşekkürlerini ileten Paşa LGBTİ mücadelesinin temsili olan Gökkuşağı bayrağını Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularına takdim etti.