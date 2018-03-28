“İki Kişilik Hırgür” Homofobi Karşıtı Gün yararına Oynanıyor!

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Nehir Demirel’in yönettiği “İki Kişilik Hırgür” oyunu 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Gün kapsamında düzenlenen bağış etkinliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Elde edilen gelirin bir kısmının 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’ne bağışlanacağı tek perdelik absürd komedi oyunu, 31 Mart Cumartesi saat 20:00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahneleniyor.

17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre biletler Kuir Kıbrıs Derneği -Queer Cyprus Association sayfasına özel mesaj atarak ya da Ghetto Cafe Restaurant’tan temin edilebiliyor.