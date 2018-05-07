“İki Kişilik Hırgür” 3. Berlin Tiyatro Festivali’ne yer alıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu,“İki Kişilik Hırgür” oyunuyla 3. Berlin Tiyatro Festivali’ne katılıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun“İki Kişilik Hırgür” oyunu, 11 Mayıs Cuma akşamı saat 18.00’deBerlin’de sahnelenecek. EugeneLonesco’nun yazdığı Nehir Demirel’in yönettiği oyun “Theatre 28”in düzenlediği festival aracılığıyla Almanya’daki tiyatro severlerle buluşacak.

Yarın başlayacak festival,13 Mayıs’ta sona erecek. 3. Berlin Tiyatro Festivali programında 4 Atölye/Fuaye Sohbetleri ile 8 oyun var.