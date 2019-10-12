İki kişi teminata bağlandı

Kıbrıs’ın güneyine yasa dışı yollardan adam kaçırmak için gizli anlaşma yapan zanlılar H.E., ve A.C., dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Olayla ilgili tutuklanan 5 kişinin ise suçla bağları olmadığı belirlendi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, zanlıların Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlıların, yurtdışından gelen kişileri yasadışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçirmek için anlaşıp, Ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları gerekçesiyle tutuklandıklarını belirtti. Tahkikata etki edebilecekleri kısmının tamamlandığını belirten Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmaları ve birer kefilin 20 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.