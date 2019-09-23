İki kişi boğulma tehlikesi geçirdi

İskele Belediyesi Makkenzi halk plajında dün Saliha Batıhan (K-49) ile Akile Önder (K-61) denizde yüzdükleri sırada aşırı dalga ve akıntıdan dolayı boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay mahallinde bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan şahıslar Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edilerek acil serviste yapılan ilk yardım müdahalelerine müteakip, Önder, dahiliye servisinde müşahede altına alınırken, Batıhan ise Girne Yakın Doğu Hastanesine sevk edilip, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.