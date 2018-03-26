İki kişi araçta baygın bulundu

Lefkoşa'da Kermiya Bölgesi’nde Sivil Savunma çemberi yakınlarında araç içerisinde baygın halde iki erkek şahıs bulundu. Her iki şahıs tedbir amaçlı Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Şahısların kullanımında bulunan araçta ve üzerlerinde arama yapıldı. Bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar toz madde bulunarak emare olarak alındı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.