İki kişi Alagadi’de sulara kapıldı
Alagadi’de bugün saat 11.30 sıralarında, arkadaşları ile yüzmek için denize giren iki genç, aşırı dalgalı denizde dalgalara kapıldılar.
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Alagadi’de bugün saat 11.30 sıralarında, arkadaşları ile yüzmek için denize giren iki genç, aşırı dalgalı denizde dalgalara kapıldılar. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre söz konusu şahıslar için Sahil Güvenlik ekipleri arama kurtarma çalışmaları yapıyor.
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