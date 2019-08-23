İşlediği birçok suçtan ötürü sınır dışı edilip Bakanlar Kurulu kararı ile 2 kez affedilen ancak son kez ihraç edilmesinin ardından henüz tespit edilemeyen bir yerden ülkeye yasadışı yolla geri giren zanlı V.Ç., tutuklanmasının ardından bugün askeri mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlı V.Ç.’nin 11 Ağustos 2019 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir yerden askeri yasak bölgeyi ihlal edip, kuzeye geçtiğini anlattı.

Seven, zanlının Beyarmudu’nda yasal olmayan yolla geçiş yaptığını itiraf ettiğini belirtti. Seven, zanlının KKTC’de yasal bağı olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 2 ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.