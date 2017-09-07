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İki Karayip adası tamamen yerle bir oldu

İki Karayip adası tamamen yerle bir oldu

Irma Kasırgası'nın geçtiği Karayipler'de Fransa ve Hollanda arasında bölünmüş St Martin Adası ile Barbuda adası enkaza dönerken, bölgedeki adalarda 'en az on kişinin' hayatını kaybettiği açıklandı.

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Irma Kasırgası'nın geçtiği Karayipler'de Fransa ve Hollanda arasında bölünmüş St Martin Adası ile Barbuda adası enkaza dönerken, bölgedeki adalarda 'en az on kişinin' hayatını kaybettiği açıklandı.

Binaların moloz yığınına döndüğü St Martin Adası'nın "neredeyse yok olduğu", Barbuda adasının ise yaşanamaz hale geldiği belirtiliyor.

cna_tad7959d432dd48ce991c84152c640348.jpgAntigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne, 1600'e yakın nüfusu olan adanın "resmen sular altında kaldığını" ve binaların yüzde 95'inin zarar gördüğünü açıkladı.

cna_td5d8dcdb2ddd4a249cd5fe1405e84cd3.jpgPorto Riko'nun kuzeyine saatte 295 km hızla ilerleyen Irma Kasırgası, en tehlikeli seviye olan kategori 5 olarak sınıflandırılıyor.

 

 

 

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