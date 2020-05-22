İki ithal sebzede limit üstü bitki koruma ürünü bulundu

İthal sebzelerden kırmızı ve sarı california biberlerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 15-21 Mayıs arasında ithal edilen meyve ve sebzeden alınan 9 numuneden iki tanesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Söz konusu numunelerin SVS Tic.Ltd tarafından ithal edilen kırmızı ve sarı california biber olduğunu, ürünlerin firmanın isteği üzerine imha edildiği kaydedildi.

Yerli ürünlerden alınan 16 numuneden tümünde de bitki koruma ürünlerinin, limit altında olduğu belirtildi.