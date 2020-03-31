İki hastanın durumunda iyileşme

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yoğun bakımda tedavi gören iki hastanın durumunda iyileşme olduğunu duyurdu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile “Bu sabaha Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımda bulunan iki vatandaşımızın durumlarında iyileşme olduğu bilgisiyle uyandık, herkese günaydın, güzel bir gün olsun” dedi.