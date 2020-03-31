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İki hastanın durumunda iyileşme

İki hastanın durumunda iyileşme

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yoğun bakımda tedavi gören iki hastanın durumunda iyileşme olduğunu duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yoğun bakımda tedavi gören iki hastanın durumunda iyileşme olduğunu duyurdu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile “Bu sabaha Covid-19 salgını nedeniyle yoğun bakımda bulunan iki vatandaşımızın durumlarında iyileşme olduğu bilgisiyle uyandık, herkese günaydın, güzel bir gün olsun” dedi.

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