Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 10.30’da toplandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde, “Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Jalan Karatay Özkızan’ın başvurusuyla hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu” ve yine aynı komitenin 20 Ocak tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel vardı.

Meclis Genel Kurulu önceki gün nisap sorunu nedeniyle toplanamayan ve düne ertelenen birleşimin gündemini de görüştü.





Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak bazı milletvekilleri Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi tahtında söz alarak çeşitli konuları gündeme taşıdı



Çeler, yatırılmayan öğrenci burslarını sordu



TDP Milletvekili Zeki Çeler, yine iç tüzüğün 62. maddesi tahtında “Yatırılmayan öğrenci bursları” hakkında konuşma yaptı. Önceki yıllarda yatırılmayan öğrenci burslarıyla ilgili konuşmalarına cevaben konunun çözüleceğinin söylendiğini ancak sorunların çözülmediğini söyleyen Çeler, öğrencilerin bursların yatırılmaması nedeniyle büyük sorunlar yaşadığını anlattı.

Bursların yatırılmamasının nedeninin ne olduğunu sorduğunda hep aynı cevabı aldığını söyleyen Zeki Çeler, bu sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.



Berova: “2 bin 800 öğrenci burs alıyor, bütçeye 30 milyon tl kaynak koyduk”



Çeler’i yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 2 bin 800 civarında öğrencinin şu anda devletten çeşitli tipte burslar aldığını dile getirdi.

Bu burslar için bu yıl bütçeye 30 milyon TL kaynak konulduğunu anlatan Berova, öğrencilerden Aralık ayı bursunu almayan 20 civarı öğrenci olduğunu bunların bazılarının da işlemlerini zamanında yapmadığı, gerekli evrakları zamanında teslim etmediği için bursunu alamadığını kaydetti.



“Ocak bursları en kısa sürede yatacak”



Bütçenin açılma tarihi nedeniyle her sene burslarla ilgili sorun yaşandığını dile getiren Bakan Berova, buna rağmen en kısa sürede ocak ayı burslarının yatırılacağını kaydetti.

Bu yılsonuna kadar burs ödemelerinde herhangi bir aksama öngörülmediğini dile getiren Berova, Burs Tüzüğü’yle ilgili çalışmaların son aşamasına gelindiğini, bu dönem sonu itibariyle bursla birlikte kredi uygulamasının da hayata geçirileceği bilgisini verdi.





Kronik Hastalıklar Hastanesi Ve Özel Dal Hastaneleri Değişiklik Yasa Tasarısı’na ONAY…

Özgür: “Piyangolardaki 70 çalışanın akıbeti ne olacak”

Meclis Genel Kurulu’nda “Devlet bütçesinin gelir ve giderlerinde birliğin ve şeffaflığın sağlanması amacıyla” hazırlanan“Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alınarak onaylandı.

Bu bölümde ilk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar, Komitenin tasarıya ilişkin raporunu okudu.

Söz alan CTP Milletvekili Birikim Özgür, tasarı geçerken fonlardan bahsederek, “Piyangolardaki 70 çalışanın akıbeti ne olacak” diye sordu ve Sağlık Fonu, Turizm Fonuyla ilgili hükümetin yaklaşımının ne olduğuyla ilgili bilgi istedi. Özgür, bazı tasarılar komiteden hızla geçerken bazılarının beklediğini kaydetti.



Dinçyürek: “Bu fon sağlığı ilgilendiren bir fondur. Sağlıkla ilgili söylenecek çok şey var”



Kısır çekişmelerin topluma fayda sağlamayacağını söyleyen Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, Özgür’ün iradeden bahsedecek son isimlerden olduğunu çünkü kendisinin de bu komitenin başkanlığını yaptığını söyledi.

“Bu fon sağlığı ilgilendiren bir fondur. Sağlıkla ilgili söylenecek çok şey var” diyen Dinçyürek, sağlık çalışanlarıyla ilgili mahkeme kararına işaret ederek bu konunun tüm Meclisin hassas şekilde değerlendirmesi gereken bir konu olduğunu dile getirdi.

Mahkeme kararını tartışmadığını ancak Anayasadaki eşitlik ilkesi gereği dikkatli davranılması gerektiğini dile getiren Dinçyürek, kamuda ikinci işin sadece hekimler tarafından yapılmadığına işaret ederek, adalet duygusunu sarsmadan adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Dinçyürek ancak o zaman kamu vicdanının rahat olabileceğini dile getirdi. Sağlığın tüm diğer iş kollarından farklı olduğunu anlatan Dinçyürek, sağlığın yorgunluk ve yıpranmanın en üst noktada olduğu bir meslek dalı olduğunu kaydetti.

Dinçyürek sağlıkta pek çok sorun olduğunu dile getirerek, yasa çalışmaları yapılırken bunların hep birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. Konuşmaların ardından tasarı oylanarak, oybirliğiyle geçti.



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