İki günlük maç YDÜ’nün:  88-95

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde Atatürk Spor Salonu’nda önceki gün skorbordun bozulması nedeni ile ertelenen Mapfree – Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşması dün Necati Taşkın Spor Salonu’nda tamamlandı. YDÜ rakibini 95-88’lik skorla mağlup etti.

Atatürk’te başladı, Necati Taşkın’da tamamlandı

Önceki gün Atatürk Spor Salonu’nda yer alan karşılaşmanın başında yaşanan skorbord sorunu nedeni ile maç yarım saat gecikmeli başlarken, üçüncü periyot öncesi aynı sorunun yaşanması ile maç ertelenmişti. Necati Taşkın Spor Salonu’nda yer alan mücadele sonunda Mapfree’yi 95-88’lik skorla yenen YDÜ, bir maç aradan sonra yeniden galip gelirken, rakibine ligin ilk maçında olduğu gibi ikinci devrenin ilk maçında da mağlubiyet yaşattı. Mapfree’nin bu skorla 4 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.

Bedford’dan 39 sayı

25-28, 47-54, 59-70 ve 88-95’lik periyotlarla galip gelen YDÜ’de Lashard Anderson 25, Vukasin Mandic 21 ve Nenad Misanovic 15 sayı ile galibiyette sayı anlamında ön plana çıkan isimler oldular. Mapfree’den Jordan Bedford’un 39 sayılık performansı kendisini maçın en skorer ismi yapsa da takımının galip gelmesi için bu performans yeterli olmadı.

SALON: Necati Taşkın Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakcı, Ülviye Beşe, Serdar Kiracıoğlu

MAPFREE: Tyrell Means, Jordan Bedford (39), Erinç Kuraner, Mert Aksu (15), Mustafa Taçoy, Mustafa Rıfkı (4), Hakan Özkan (9), Barkın (2), Bert Beyaz, Aral Bayraktar, Hasan Olkan, Milos Macura (19)

YDÜ: Alp Rıza, Halil Kutruza (7), Lashard Anderson (25), Arif Yılmabaşar (6), İhsan Öğütücü (6), Vukasin Mandic (21), Sercem İnancı (7), Berkem Dikengil (3), Ahmet Dağer (5), Nenad Misanovic (15), Görkem Özbilen, Burak Karafistan

PERİYOTLAR: 25-28, 47-54 (22-26), 59-70 (12-16), 88-95 (29-25)