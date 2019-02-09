İki günde 45 bin 702 geçiş

Kıbrıs’ın kuzey ve güneyine yapılan iki günlük karşılıklı geçişlerde, en çok Kermiya geçiş noktası kullanıldı. İki günlük 45 bin 702 karşılıklı geçişin, 23 bin 61’i Kermiya geçiş noktasından gerçekleşti.

KIBRISLI TÜRKLER DAHA ÇOK… Polis Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat- 4 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, Kıbrıslı Türkler 18 bin 800 kez Kıbrıs’ın güneyine geçiş yaptı.

YABANCILAR DA GEÇİŞ NOKTALARINI KİLİTLEDİ… Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde yapılan karşılıklı geçişlere ilişkin raporuna göre, 3 ve 4 Şubat tarihleri arasında yabancı uyruklular 13 bin 457 kez giriş çıkış yaptı

Devrim DEMİR

Karın keyfini çıkarmak için geçtiğimiz hafta Pazar gününü fırsat bilenler güneşli havanın da etkisi ile soluğu Trodos’ta aldı.

3 Şubat Pazar günü Kıbrıs’ın güneyine 9 bin 104 kişi çeşitli geçiş noktalarını kullanırken, aynı tarihte Kıbrıs’ın güneyinden de kuzeyine 7 bin 371 kişi geçiş yaptı.

Polis Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, aynı tarihte birçok geçiş noktasından yabancı plakalı karşılıklı 6 bin 932 kişi giriş ve çıkış yaptı.

YENİDÜZEN, 3 ve 4 Şubat 2019 tarihli giriş ve çıkış analizini inceledi.

İki günlük verilerde, en çok Kermiya ve Mağusa Akyar geçiş noktası kullanılırken rekor geçiş yine Kıbrıslı Türklerin.

Geçiş noktalarındaki yoğunluk basına da yansımıştı…

Okulların yarıyıl tatili ve Trodos’ta karın keyfini çıkarmak isteyenler Kıbrıs’ın güneyine akın ediyor.

Geçtiğimiz hafta Trodos için firmalar onlarca otobüs turu düzenlerken, geçiş noktalarındaki tıkanlık sosyal medya ve basına da yansımıştı.

İncelenen verilerde, 3 Şubat tarihinde Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın güneyine 6 bin 177 geçiş yapılırken, aynı tarihte Kermiya geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine 5 bin 590 geçiş gerçekleşti.

Yabancı uyruklu kişilerde 3 ve 4 Şubat tarihlerinde 13 bin 457 kez Kıbrıs’ın kuzey ve güneyine birçok geçiş noktasından giriş çıkış yaptı.

Rekor Kıbrıslı Türklerin

Polis Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat- 4 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, Kıbrıslı Türkler 18 bin 800 kez Kıbrıs’ın güneyine geçiş yaparken, Kıbrıslı Rumlar aynı tarihleri kapsayan raporuna göre 14 bin 265 kez Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptı.

Geçiş yoğunluğu Kermiya’da

Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde yapılan iki günlük karşılıklı geçişlerde, en çok Kermiya geçiş noktası kullanıldı. İki günlük 45 bin 702 karşılıklı geçişin, 23 bin 61’i Kermiya geçiş noktasından gerçekleşti.

Yabancılarda ilgi gösterdi

Polis Genel Müdürlüğü’nün Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde yapılan karşılıklı geçişlere ilişkin raporuna göre, 3 ve 4 Şubat tarihleri arasında da yabancı uyruklular 13 bin 457 kez giriş çıkış yaptı.

Yabancı uyruklularında iki günlük giriş çıkışlarda Kermiya geçiş noktasını kullandığı dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz hafta 3 ve 4 Şubat tarihlerinde bütün geçiş noktalarında hareketlilik yaşandı. Hafta sonu ve 4 Şubat Pazartesi tarihinde Kıbrıs’ın güney ve kuzeyine 45 bin 702 karşılıklı geçiş yapıldı.

3 Şubat’ta giriş-çıkışta yoğunluk

3 Şubat tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye Akyar geçiş kapısından bin 140, Aplıç geçiş kapısından, 267, Beyarmudu geçiş kapısından bin 514, Bostancı geçiş kapısından 767, Derinya geçiş kapısından 404, Ledra Palace geçiş kapısından 960, Lokmacı geçiş kapısından bin 700, Kermiya geçiş kapısından altı bin 177, Yeşilırmak geçiş kapısından ise 56 Kıbrıslı Türk geçiş yaptı.

Aynı tarihte Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine de aynı giriş yoğunluğu yaşandı. 3 Şubat tarihinde, Akyar’dan bin 70, Aplıç geçiş kapısından 93, Beyarmudu geçiş kapısından 788, Bostancı geçiş kapısından bin 282, Derinya geçiş kapısından 822, Ledra Palace geçiş kapısından 147, Lokmacı geçiş kapısından bin 541, Kermiya geçiş kapısından beş bin 590, Yeşilırmak geçiş kapısından 401 Kıbrıslı Rum KKTC’ye giriş yaptı.

Yabancılar da geçiş noktalarını kilitledi

Polis Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat tarihli geçiş noktalarında bir diğer göze çarpan durum ise yabancıların da bir günde Kıbrıs’ın kuzey ve güneyine gösterdiği ilgi.

3 Şubat tarihinde Akyar geçiş kapısından 788, Aplıç geçiş kapısından 50, Beyarmudu’ndan 599, Bostancı’dan 188, Derinya’dan 566, Ledra Palace’den 301, Lokmacı’dan üç bin 197, Kermiya’dan üç bin 384, Yeşilırmak’tan ise 105 yabancı uyruklu karşılıklı giriş çıkış gerçekleştirdi.

Yoğunluk hafta başı da yaşandı

Geçtiğimiz hafta Pazar günü geçiş noktalarındaki yoğunluk hafta başı Pazartesi’de yaşandı. Polis Genel Müdürlüğü istatistik bilgilerine göre, 4 Şubat Pazartesi günü Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye 8 bin 976 geçiş yapılırken, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye 6 bin 894 giriş işlemi yapıldı. Aynı tarihi kapsayan raporda ise yabancı uyrukluların giriş çıkış sayısı ise 6 bin 525 olarak kayıtlara geçti.

3 Şubat tarihinde olduğu gibi 4 Şubat tarihinde de en çok geçiş noktası olarak Metehan kullanıldı. 4 Şubat tarihinde Kıbrıs’ın güneyinden KKTC’ye Akyar geçiş noktasından 863, Aplıç’tan 71, Beyarmudu geçiş noktasından 880, Bostancı’dan bin 110, Derinya’dan 863, Ledra Palace’den 141, Lokmacıdan bin 496, Kermiya’dan 5 bin 186, Yeşilırmak’tan 564 kişi geçiş yaptı.

Kıbrıs’ın Güney’ine ise Akyar’dan bin 29, Aplıç’tan 138, Beyarmudu geçiş noktasından bin 511, Bostancı geçiş noktasından 985, Derinya’dan 380, Ledra Palace’den bin 4, Lokmacı’dan bin 726, Kermiya’dan 6 bin 108, Yeşilırmak geçiş kapısından ise 60 kişi geçiş yaptı.

Yabancı uyruklularda, 4 Şubat tarihinde geçiş noktası olarak Kermiya ve Lokmacı’yı kullandı.

Kıbrıs’ın kuzey ve güneyine 4 Şubat tarihinde Lokmacı geçiş noktasından 3 bin 46 kişi, Kermiya geçiş noktasından ise 3 bin 162 kişi giriş çıkış yaptı.