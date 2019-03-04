İki gemi halkın ziyaretine açılacak
Girne ve Gazimağusa Limanlarını ziyaret edecek iki gemi, halkın ziyaretine açılıyor.
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Girne ve Gazimağusa Limanlarını ziyaret edecek iki gemi, halkın ziyaretine açılıyor.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Girne Limanı’nı ziyaret edecek TCG Bora (P-338) hücumbotu ile Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek TCG Karpaz (P-1213) Karakol Gemisi’nin çarşamba ve perşembe günleri 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacağını açıkladı.
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Etiketler : gemi, mağusa liman, girne liman, gkk
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