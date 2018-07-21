İki farklı 20 Temmuz…

15 Temmuz 1974'te Yunan cuntasının darbesi sonucu başlayan trafik gelişmeler, 20 Temmuz 1974'te Türkiye'nin askeri müdahalesi ile tamamlandı.

Türkiye'nin "bozulan anayasal düzeni yeniden tesis etmek" iddiası ile başlattığı 20 Temmuz Kıbrıs Harekatı'nın 44'üncü yıldönümü adada farklı duyguları bir kez daha yan yana getirdi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde "Barış ve Özgürlük Bayramı" olarak kutlanan gün, adanın güneyinde ise mateme tanıklık etti.

Fotoğraflar: TAK- CNA