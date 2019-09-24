“İki eserin güzellikleri gün ışığında”

İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, Dipkarpaz Köyü’ndeki Ayfilon arkeolojik alanı ve Sipahi Köyü’nde bulunan Ayia Triada Bazilikası’ndaki mozaiklerde yürütülen restorasyon çalışmaların tamamlanması nedeniyle Cumartesi günü düzenlediği etkinlik Kıbrıs Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi haberi “Anıtların Restorasyonu” başlığıyla aktarırken; Fileleftheros gazetesi “İki Eserin Güzellikleri Gün Işığında” , Alithia gazetesi “Ay.Triada ve Ay.Filona’da Mozaikler Restore Edildi ve Teslim Edildi”, Haravgi gazetesi ise “Karpaz’ın İki Yegane Eseri, İnsanlara Bir Söz” şeklinde haberi yansıttılar.