“İki dudak arasında kalmışlık” bu toplumun yaşadığı en önemli zulüm, en tükenmez adaletsizlik, en korkunç eşitsizliktir.

Umutsuzluktur, iki dudak arasında yaşamak.

Hangi ülkenin “riskli”, hangisinin “risksiz” olduğuna iki dudak karar verir.

Dünyada bir kaydınız, dünyadan bir referansınız olmaz.

İki dudak arasından çıkan tek söz, çoğu zaman sizin iradenizi çiğner.



* * *



Kurumsal bir hafızamız yoktur.

Devlet geleneği kurgudur.

Hukuka saygı son derece cılızdır.

Her nerede bir işiniz varsa, iki dudağa ihtiyaç vardır, “hallederiz” demeye...

Yol, yordam, usul budur!



* * *



“Bilim kurulundan böyle bir tavsiye aldık” der, içinden çıkar birileri...

Peki o kurulun “yasal çerçevesi” nedir?

Kim, nasıl, hangi zeminde kurmuştur?

Bu sorulara yanıt bulamazsınız!



* * *



Tüm kaynaklar “kamu”ya yönlendirilirken, haftalarca kapatılan işletmelerin, kasasına tek kuruş girmeyen esnafın, yatırımcının; özel sektördeki işçinin ve emekçinin yüzüne bakılmıyorsa eğer hepsinin sebebi “iki dudak arasına sıkışmış” gelecektir.



* * *



Sağlık tek bir bakanın iki dudağı arasında kaybolur. Bir başka iki dudak “tamamdır” der, “karantina” unutulur.

Kişiye özgü kararlar verilir.

Kişiye özgü makamlar yaratılır.

Kişiye özgü aflar çıkartılır.



* * *



Kimin teşvik alacağından kimin yurttaş olacağına kadar onca yaşamsal kararın çıktığı yer “iki dudak arası”dır ve ölçüsü bulunamaz.



* * *



“İki dudak arası”nda aşk olur.

Devlet olmaz!

Risk takibi

Türkiye’de vaka sayısı 1459‘a yükseldi, yeniden... Bunun için üzgünüm.

Umalım ki, salgını kontrol altına alacak kararlı adımları atsınlar.

Adamızda da muhtemelen hükümet ve bilim kurulları, süreci izleyerek, yeniden ‘risk değerlendirmesi’ yapacaktır.

(KKTC Hükümeti’nin “Yüksek Riskli C Kategorisi”ne aldığı İngiltere’de 1.425 vaka, “Düşük Riskli A Kategorisi”ne aldığı Türkiye’de 1459 yeni vaka açıklandı.

İngiltere’de 6 milyon 664 bin test yapıldı, Türkiye’de 2 milyon 586 bin...

İngiltere’de Covid-19 kaynaklı toplam ölümün 41 bin rakamını aştığını, Türkiye’de 4 binin üzerinde olduğunu da söyleyelim.

Ölüm oranları anlamında, -eğer rakamlarda bir sorun yoksa- Türkiye’de önemli bir başarı da var.)