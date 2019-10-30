İki dere yatağı temizleniyor
Su İşleri Dairesi, Ciklos’taki Değirmendere ve Nergisli-Köprü Göleti arasındaki dere yatağını temizletiyor.
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Su İşleri Dairesi, Ciklos’taki Değirmendere ve Nergisli-Köprü Göleti arasındaki dere yatağını temizletiyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Su İşleri Dairesi, çıktığı ihale sonucu,
Ciklos mevkiinde bulunan Değirmendere 1. Islah Sekisi Memba Kesimi içerisinde millenmiş alan temizliği işleri için Destebaşı Construction Ltd.; Nergisli- Köprü Göleti arasındaki dere yatağı düzenleme işleri için de Ceyda Construction Ltd. ile sözleşme imzaladı.
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Etiketler : çevre, dere yatağı, su işleri
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