İki dakikada galibiyet: 1-3

K-Pet Süper Lig 27. hafta karşılaşmasında lider Yenicami konuk olduğu Yalova deplasmanında 3-1 galip gelerek liderliğini sürdürdü. Yalova’nın cezası nedeniyle Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan mücadelede Yenicami’nin golleri 40. ve 90+1. dakikada John Ebuka ve 90. dakikada Tansel kaydederken, Yalova’nın tek sayısı 48. dakikada Ali Azouz’dan geldi. Yenicami aldığı galibiyet ile puanını 58’e çıkarırken şampiyonluk yolunda son üç haftaya en yakın rakibi Doğan Türk Birliği önünde 5 puan farkla girdi. Yalova ise 22 puanda kalarak haftayı 15’inci sırada noktaladı ve lige direk veda edecek olan iki takımdan birinin yer aldığı potada haftayı tamamladı.

STAT: Nihat Bağcıer Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk*, Hakan Gök*, Ömer Doğru*

YALOVA

İrfan Özbay*

Ali Karayel*

(Dk.90 Civan)

Ali Azouz**

(Dk.73 A. Hassan)*

Çağan Ayatay*

Mahmut İneci*

Selçul Dilik*

Oliver Uche Sunday*

Hasip Uluhan*

Batshi Patrick*

(Dk.68 Edis)*

Cemal Yaşınses*

Mithat Küçükakaçalı*

TD: Erhan Arıkan

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu*

Emin Atabek*

(Dk.76 O. Şanverdi)*

Oladele Oshobe*

Salih Güvensoy*

Mehmet Altın*

Ünal Kaya**

(Dk.55 Behiç)*

Tansel Ekingen*

John Ebuka***

John Okoli*

Farouk Dadzie*

(Dk.74 M. Göktaş)*

Yasin Açıkel*

TD: Sedat Devecioğlu

GOL: Dk.48 Ali Azouz (Yalova) - Dk.40 ve Dk.90+1 John Ebuka, Dk.90 Tansel (Yenicami)

