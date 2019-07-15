Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması yani Enosis idealinin yaşama geçirilmesini amaçlayan Yunan darbesinin 45’üncü yıldönümü.

45 yıl önce EOKA-B örgütünün lideri Nikos Sampson, Yunanlı subaylarla birlikte Başpiskopos Makarios’a karşı darbe yapmış, birçok asker ve sivil Kıbrıslı Rum’un öldürülmesine neden olmuştu.

Darbe daha sonraki gelişmeler ve 20 Temmuz’da yaşanan Türkiye’nin gerçekleştirdiği askeri hareket ile başarısızlığa doğru seyretti.

Türkiye’nin 15 Temmuz’u

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin 4. Yıl dönümü. 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından darbe teşebbüsünde bulunulmuştu.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.

Darbe girişimi, Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 1980 askerî darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen ilk askerî darbe teşebbüsü olarak kayıtlara geçti.