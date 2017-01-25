UBP-DP Azınlık Hükümeti, iki Bakanlar Kurulu toplantısında 16 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi.

Azınlık Hükümeti göreve geldiği günden bu yana ‘YURTTAŞLIK DAĞITMAYA’ devam ediyor. Her Bakanlar Kurulu toplantısında onlarca YENİ YURTTAŞ yaratan Azınlık Hükümeti, son iki toplantısında da hız kesmedi.

İŞTE YENİ YURTTAŞLAR:

19 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’na göre;

1963 Ortakaraören doğumlu İsmail Altındağ, 1985 Adıyaman doğumlu Gazi Akıncı, 1991 Altınözü Aliye Aygül, 1969 Çıkınağıl doğumlu Tuncay Acar, 1980 Pasinler doğumlu Hasan Turan, 1998 Lefkoşa doğumlu Tayfun Samer, 1989 Sivas doğumlu Hazal Ceren Deniz, 1990 Kütayha doğumlu Selma Çelik, 1975 Altınözü doğumlu Hüseyin Yüksek, 1966 Hamburg doğumlu Aşkım Zenginer, 1991 Beyoğlu doğumlu Emircan Adıgüzel, 1978 İstanbul doğumlu Neval Bitmez Şenay, 1959 Eskişehir doğumlu Bülent Akman, 1975 Fatsa doğumlu Kazım Kartal, 1978 Gerger – Adıyaman doğumlu Subhi Asıltürk, 1977 İstanbul doğumlu Ezel Yıldız Elmas KKTC Yurttaşlığı’na alındı.