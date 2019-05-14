İki ayrı yerde yangın

Ercan-Yonca Kavşağı civarındaki tahıl ekili arazide ve Alayköy Sanayi Bölgesi'ndeki bir işyerinin arkasında çıkan yangınlar hasara yol açtı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında, Ercan - Yonca Kavşağının doğusundaki arazide, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Farklı şahıslara ait 30 dönüm biçilmemiş arpa, 10 dönüm anız ve 13 yuvarlak balyanın yanarak zarar gördüğü yangına polis itfaiye ekipleri, Değirmenlik Belediyesi'ne ait su tankerleri ve bölge halkı tarım araçlarıyla müdahale etti.

Alayköy Sanayi Bölgesi'ndeki yangın

Yine dün akşam saat 19.00 sıralarında Alayköy Sanayi Bölgesi'nde de yangın çıktı.

Tahir Güvensoylu Sebze - Meyve isimli iş yerinin arkasındaki arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu 60 metrekarelik alandaki kuru otlar, bin plastik meyve kasası ile park halinde bulunan işletmeye ait JT 262 plakalı buzluklu kamyonet yandı.

Buradaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin her iki yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.