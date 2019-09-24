“İki ayrı devlet” acizliği

Son söz: “İki ayrı devlet”miş!

“Üç” desek…

Maronitlere de sorsak bir…

Olmaz mı?

…

"İki ayrı devlet" diyenler niye ileri gidemiyor?

Bu soruyu kendilerine sormaları gerekiyor.

Eğer samimiyseler.

…

Sanki "statüko"yu tarif ediyorlar.

Çözümsüzlüğü...

“Böyle de kalsın” der gibi…



* * *

"İki ayrı devlet" olunca Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarımız ne olacak peki?

Bu soruya yanıt vermeleri gerekiyor.

“Ortaklık” bitecek çünkü…

Avrupa Birliği'nden kaynaklanan haklar ne olacak, örneğin!



* * *

Peki "birleşme" olmayacağına göre "toprak" ne olacak ve "mülkiyet?"

İki ayrı devlet önerenlerin bir açıklaması vardır, mutlaka…

Ya "toprağa el koyduk" diyecekler.

“Fethettik…”

Ya da bir "uzlaşı formülü" önerecekler ki, bunun içinde Maraş yok, Omorfo yok, Karpaz yok anlaşılan…

Bu formül nasıl bir formül olacak?

* * *

Çok da kolay bir kaçışı var, ayrılıkçı tayfanın…

“Bak onlar siyasi eşitlik istemiyor, ne yapalım, bir başımıza birleşme olmaz.”

Tam da “yakan top” oyunu gibi, karşılıklı…

O da sana dönüp diyor ki, “bak onlar da gasp ettikleri toprağımızı geri vermek istemiyor.”

İşte bu yüzden müzakere ediyorsun zaten…

Birbirini ikna etmek için, dünyaya anlatmak için, uzlaşmak için…



* * *



En "acınası" halleri de şu ki... Hem "federal çözüm"e inanmıyor hem de bunu "resmen" açıklayamıyorlar.

Çünkü "kukla"yı tutan ellerin de kafası karışık...

Yoksa normal şartlarda...

"Birleşmiş Milletler'e artık federasyon görüşmeyeceğimizi bildireceğiz" demeleri gerekmez mi?

"KKTC'yi tanıtmak" gibi gaileleri olmalı o halde…



* * *

Hem sahi…

Şu anda "iki ayrı devlet" yok mu zaten, bu “zihniyet”e göre!

İki ayrı devlet yok mu, senelerdir…

Niye "masadan kalkacağız ve devletimize döneceğiz” demiyorlar.



* * *

Çünkü aslında biliyorlar, geriye dönecekleri bir “devlet” de yok ortada!

Kıbrıs Cumhuriyeti var.

Bir de Türkiye.

Vilayet var, "KKTC" o vilayetin adı!

Yok eğer farklı düşünüyorlarsa…

“Son söz” iki ayrı devletse eğer…

“Biz geleceğiz, masadan kalkacağız, devletimiz bize yeter” desinler.

Toprak ne olacak, anlatsınlar tüm topluma...

Mülkiyet ne olacak, anlatsınlar...

Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklar ne olacak, anlatsınlar...

Dünyaya hangi kimlikle açılacağımızı anlatsınlar…

Öyle evelemeden, gevelemeden, yuvarlamadan anlatsınlar…



* * *

"Garantörlük tartışılmazdır" derken...

Aslında biliyorlar "KKTC" o "garanti"nin içinde dahi yok.

O garanti anlaşması “KKTC”yi yasaklıyor aslında!

Garantör bile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörü…



* * *



Federal çözüme karşı çıkanların kendi çözümlerini tarif edememesi ve kendi idealleri için adım atamaması ne kadar olağanüstü bir acizliktir böyle!

Öyle muğlak bir “iki devlet” masalı!

