İki ayda yollarda yitip giden beşinci can

Yeni bir sene, yeni umutlarla gelmedi. 2018 yılının ilk iki ayını geride bırakmaya sayılı günler kala trafikte toplam beş can yitip gitti. Hayatını kaybeden 5 kişiden dördünü 30’lu yaşlardaki gençler oluşturdu Polis raporlarına işlenen bilgilerde ise kaza nedenleri arasında; ‘alkol’, ‘dikkatsizlik’, ‘direksiyon hâkimiyetini kaybetme’ ve ‘yoldan çıkma’ görüldü

Fehime ALASYA

Yeni sene yeni umutlarla gelmedi, henüz ikinci ayda beş ailenin üzerine tam bir kabus çöktü. 2018’in ilk iki ayında toplam 5 kişi trafikte can verdi. Önceki akşam 38 yaşındaki Ahmet Altındağlı’nın yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla birlikte, genç ölümlerin yoğunlukta olduğu görüldü.

2018 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda yaya olarak yol kenarında yürüyen Aziz Türksever ve June Knight, alkol tesiri altındaki şoförün çarpmasıyla trafik kazası sonucu hayatını kaybederken; ardından, Yazgeldi Rahmanov, Bedri Gümüş ve Ahmet Altındağlı trafikte yitip giden canlar arasına katıldı.

Yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde toplam beş kişi yollarda hayatını kaybetti.

Girne-Güzelyurt Anayolu, Mağusa -Lefkoşa Anayolu, Yedidalga ve Çamlıbel - Yılmazköy anayollarında yaşanan kazaların birçoğunun gece geç vakitte meydana geldiği gözlemlendi.

30’lu yaşlarda yitip giden gençler…

Trafik kazalarında hayatını kaybeden 5 kişiden dördünü 30’lu yaşlardaki gençler oluşturdu…

Aziz Türksever 34 yaşında, June Knight 53 yaşında, Yazgeldi Rahmanov 30 yaşında, Bedri Gümüş 35 yaşında ve Ahmet Altındağlı 38 yaşında hayata veda etti.

‘Alkol’, ‘Dikkatsizlik’, ‘Direksiyon hâkimiyetini kaybetme’ ve ‘Yoldan çıkma’

Yaşanan kazaklarda dikkat çeken bir diğer nokta ise polis raporlarına işlenen bilgilerde kaza nedenleri arasında ‘alkol’, ‘dikkatsizlik’, ‘direksiyon hâkimiyetini kaybetme’ ve ‘yoldan çıkma’ yer alması oldu.

Kazaların neredeyse tamamında tutulan polis raporlarında bu gibi sebepler yer aldı.

Trafikte yitip giden 5 can!

Yeni yılın ilk dakikalarında alkol tesirinde hayattan koparılan 2 yaya!

Girne-Güzelyurt Anayolu’nda 2018 yılına girdiğimiz ilk dakikalarda gerçekleşen trafik kazasında yaya olarak yol kenarında yürüyen Girne’de sakin 34 yaşındaki Aziz Türksever ve Kuzey İrlandalı turist 53 yaşındaki June Knight, alkol tesiri altında olduğu tespit edilen araç şoförünün çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri, uzun uğraşlar sonucunda tespit edilebilmişti. Araç sürücüsünün ise çıkarıldığı Girne Kaza Mahkemesi’nde 212 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

Dikkatsizlik bir cana mal olmuştu

Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde 16 Ocak akşamı, bisiklet süren Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yazgeldi Rahmanov, yeni yılda hayatını trafikte kaybeden üçüncü kişi oldu.

Kaza, Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, Vadili’de sakin 26 yaşındaki Hasan ANIT, yönetimindeki FE 220 plakalı salon araç ile Yonca Kavşağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solunda bisikleti ile seyreden Düzova’da sakin 30 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Yazgeldi Rahmanov’a çarpması sonucu meydana gelmişti.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Rahmanov ardından yaşamını yitirmişti.

Kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü, yaşanalar sonrasında tutuklanmış, akabinde çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Bu karar toplumun bazı kesimlerinde tepkiyle karşılanmıştı.

Direksiyon hâkimiyetini kaybetmişti…

Yedidalga'da 18 Ocak’ta meydana gelen kazada iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 35 yaşındaki Bedri Gümüş hayatını kaybederken, 2018 yılında trafikte yitip giden dördüncü can olmuştu. Yedidalga’da meydana gelen kazada Bedri Gümüş, yönetimindeki EN 444 plakalı araç ile Gemikonağı istikametinden Yedidalga istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Halil Altunel yönetimindeki KR 814 plakalı van araç ile çarpışması sonucu meydana gelmişti. Kaza sonucu Bedri Gümüş ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Son kurban Ahmet Altındağlı

Trafikteki en son kurban ise Çamlıbel - Yılmazköy anayolunda Cumartesi gecesi meydana gelen kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Ahmet Altındağlı oldu.

Boğazköy sakini Altındağlı, yönetimindeki NK 645 plakalı araç ile Çamlıbel - Yılmazköy anayolunun 3 ve 4’üncü kilometreleri arasında, Yılmazköy istikametinde seyrederken, araç yoldan çıkarak toprak tümseğe çarpıp takla attı. Saat 23:00 sıralarında meydana gelen feci kazada araç sürücüsü Ahmet Altındağlı araçta sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Altındağlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası'ndan (Memur- Sen​​​​) taziye mesajı

Önceki akşam Çamlıbel - Yılmazköy anayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 38 yaşındaki Ahmet Altındağlı’nın Pazartesi Günü Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde okunacak öğle namazının ardından defnedileceği öğrenilirken, Altındağlı’nın Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur - Sen) üyesi olduğu belirtildi.

Memur-Sen Yönetim Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duyulan üzüntüyü paylaşarak, ailesine sabır diledi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli arkadaşımız kardeşimiz Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Altındağlı'yı akşam geçirmiş olduğu trafik kazasında kaybettik. Acımız büyüktür. Sendikamıza uzun seneler hizmet vermiş olan kardeşimize Allah’tan rahmet acılı ailesine sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun. Cenazesi 29 Ocak 2018 Pazartesi Günü Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde okunacak öğle namazının ardından defnedilecektir.

Hepimizin Başı sağ olsun

Memur-Sen Yönetim Kurulu”